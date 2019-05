Polícia apreende USD 200 mil no Aeroporto 4 de Fevereiro

Um total de duzentos e trinta e nove mil dólares norte americanos (239.000 usd) foram, hoje, apreendidos pela Polícia Nacional, no Aeroporto Internacional “4 de Fevereiro”, em posse de um cidadão nacional, funcionário da operadora Ghassist.

A detenção, de acordo com a corporação, ocorreu no acesso à placa, quando o cidadão, que pretendia viajar pela companhia aérea “Air Marrocos” com destino a Casablanca, transportava, dissimuladamente nas vestes, a quantia de 140.000 USD.

Na sequência, diligências feitas pelas forças da ordem, permitiu, igualmente, a apreensão de 99.000 USD, por meio de uma revista na sua viatura de marca Toyota “Starlet”, de cor vermelha, com chapa de matrícula ID-08-38-CZ, que se encontrava estacionada no parque do aeroporto, totalizando a quantia acima referida.

Segundo especialistas, o acto constitui transgressão cambial nos termos da lei, conjugado com a Lei sobre a Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branqueamento de Capitas.

Importa referir que, os valores em causa foram entregues à Administração Geral Tributária (AGT), e depositados ao Banco “BCI”, na conta a ordem do Banco Nacional de Angola (BNA).

O acusado já está a contas com a Justiça, para os trâmites subsequentes.