Manucho Gonçalves no top 15 dos artilheiros

O angolano Manucho Gonçalves figura entre os quinze melhores marcadores do Campeonato Africano das Nações (CAN), cuja 32ª edição arranca no próximo dia 21 de Junho, no Egipto, numa lista liderada pelo camaronês Samuel Eto’o.

De acordo com a Angop, o ponta-de-lança de 36 anos, que não faz parte das escolhas do seleccionador Srdan Vasiljevic, surge na 13ª posição, com nove golos, em 14 jogos das quatro participações que tem em fases finais.

A defender actualmente as cores do Cornella, da II divisão B de Espanha, o futebolista foi preponderante em 2008, no Ghana, ao ajudar os Palancas Negras a passarem da fase de grupos. Nesta prova, marcou quatro golos.

Na primeira fase, apontou na estreia o único tento no empate frente à África do Sul, depois bisou no triunfo de 3-1 sobre o Senegal (o outro tento foi apontado por Flávio Amado).

Angola terminou em segundo lugar com cinco pontos, os mesmos que a líder Tunísia. Nos quartos-de-final Manucho marcou uma vez diante do Egipto, mas insuficiente para a selecção seguir em frente.

Antes de Angola regressar ao país, Manucho Gonçalves, até então a evoluir no petro de Luanda, foi contratado pelo Manchester United, da primeira liga inglesa.

Já em 2010, prova realizada no país, o futebolista anotou dois tentos, sendo um no jogo de memória inesquecível frente ao Mali. Os Palancas Negras deixaram-se empatar, quando venciam por 4-0, decorridos 76 minutos.

Este jogador formado na escola “Flaminguinhos”, chamado pela última vez para a selecção em 2017, em partida amistosa com a África do Sul, voltou a marcar na vitória diante do Malawi, por 2-0.

Na competição em solo pátrio, Angola atingiu novamente os quartos-de-final, onde foi eliminada pelo Ghana (0-1).

Já em 2012, no CAN conjunto Guiné Equatorial/Gabão, o melhor marcador do Girabola 2006 e 2007, com 16 e 14 golos respectivamente, voltou a fazer gosto ao pé por três vezes: Um na vitória de 2-1 sobre o Burkina Faso e dois no empate com o Sudão. Mas a selecção não seguiu em frente.

A lista dos melhores marcadores da prova continental é liderada pelo camaronês Samuel Eto’o, com 18 golos em 29 jogos e seis participações, seguido do ganês Laurent Pokou, com 14 golos, em 13 jogos e quatro participações.

O nigeriano Rashidi Yekini, com 13 golos, em 24 jogos e cinco participações, e o egípcio Hasan El Shazly, com 12 golos, em nove jogos e três participações estão nas posições imediatas.