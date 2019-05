Itaipu transfere namorada de Lula de Curitiba para cidade a 630 km de distância

BAND B

A socióloga Rosangela da Silva, namorada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terá que trocar Curitiba por Foz do Iguaçu, a 630 km da capital, se quiser continuar trabalhando na Itaipu Binacional. A determinação é do diretor-geral brasileiro da usina, Joaquim Silva e Luna, que foi indicado ao cargo em fevereiro pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Rosangela e os cerca de 150 funcionários da empresa que estão lotados na capital paranaense serão transferidos para o centro de comando brasileiro da usina, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, em um processo que deve ocorrer de julho deste ano a 31 de janeiro de 2020.

Segundo a assessoria da empresa, a medida, anunciada na semana passada, tem como objetivo otimizar recursos. Itaipu desembolsa mensalmente R$ 208 mil com o escritório alugado em Curitiba. Apesar de os empregados serem con tratados via CLT, o que impediria a remoção, por causa do Tratado de Itaipu, que tem natureza jurídica própria, a usina deve seguir as diretrizes de empresa pública, o que justificaria o corte de gastos. Segundo a assessoria, o impacto para os funcionários será mínimo.

A mudança pode atrapalhar as visitas frequentes de Rosangela a Lula, que está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, desde abril do ano passado.

O namoro foi revelado no sábado (18) pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, em uma postagem em uma rede social. “Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar”, disse.

Rosangela, mais conhecida pelo apelido de Janja é presença constante na chamada Vigília Lula Livre, montada em frente à PF, segundo o presidente do PT do Paraná, Dr. Rosinha.

Em vídeo gravado no local durante os protestos de um ano da prisão do político, no mês passado, ela aparece cantando a música “Apesar de Você”, de Chico Buarque, com uma banda formada somente por mulheres.

Rosinha conta que conhece a socióloga de movimentos sociais desde a década de 1980 e a descreve como uma pessoa “simpática, agradável, de bom papo”. “Era uma pessoa de muita luta por nossos direitos”, afirma sobre a época.

Lula é viúvo há pouco mais de dois anos. A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva morreu em fevereiro de 2017, aos 66 anos.

Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo, em abril, o ex-presidente chegou a dizer que adoraria estar em casa com sua mulher, filhos, netos e companheiros.

CARREIRA

Rosangela é empregada da Itaipu há 14 anos e recebe salário mensal de R$ 17,5 mil atuando na área de responsabilidade social, em ações de voluntariado empresarial e de equidade de gênero. Ela entrou para o quadro de funcionários em 2005, sem processo seletivo, já que apenas no final daquele ano foi publicado o primeiro edital para contratações via concurso.

Segundo colegas que trabalharam com a socióloga na Usina Hidrelétrica Barra Grande (Baesa), em Anita Garibaldi (SC), onde ela atuou no remanejamento populacional dos atingidos de 2001 a 2003, Rosangela sempre esteve envolvida em movimentos sociais e obteve o cargo em Itaipu depois que Lula assumiu a Presidência, em 2003.

Logo no início do governo, Lula indicou o petista Jorge Samek ao cargo de diretor-geral da empresa. Ele permaneceu na função até 2017. A atual presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, também foi diretora financeira da usina de 2003 a 2006.

Em junho de 2012, Rosangela foi cedida para a Eletrobras, no Rio de Janeiro, onde atuou como na comissão de sustentabilidade da empresa. Ela retornou para a Itaipu, em Curitiba, em fevereiro de 2017.

PRISÃO DE LULA

A previsão dos advogados do petista é que ele deixe o regime fechado ainda neste ano, após ter a sua pena no caso do tríplex de Guarujá reduzida em abril pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A decisão, tomada por unanimidade por quatro ministros, manteve a condenação do petista, mas baixou a pena de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias.

Com isso, a partir de setembro, abre-se a possibilidade de pedir a progressão para o regime semiaberto.

O petista foi condenado em primeira e segunda instância no caso do tríplex e, em primeira instância, no caso do sítio de Atibaia (SP). Neste último caso, a condenação precisa ser confirmada em segundo grau, pelo TRF da 4ª Região, para que Lula também passe a cumprir pena –isso deve ocorrer nos próximos meses.

Além disso, o ex-presidente está prestes a ser sentenciado em uma terceira ação penal em Curitiba, também na Lava Jato. Esse processo trata da aquisição de um terreno para o Instituto Lula pela Odebrecht que, segundo a acusação, foi feita com dinheiro oriundo de propina.

Além disso, o ex-presidente virou réu cinco vezes no Distrito Federal, e só uma das ações foi concluída, com a absolvição dele, em 2018, de uma acusação de tentar obstruir a Lava Jato.

Em Curitiba há pouco mais de um ano, Lula vive isolado num espaço de 15 metros quadrados no quarto andar da Superintendência da PF.

O dormitório, antes usado por policiais em viagem, não tem grades e se resume a banheiro, armário, mesa com quatro cadeiras, esteira ergométrica e um aparelho de TV com entrada USB e que só sintoniza canais abertos.