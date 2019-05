Irritante ultrapassado: Unita já está em posse das ossadas de Savimbi

Portal de Angola| Osvaldo de Nascimento

Teve início na manhã desta sexta-feira, 31, a última fase do programa das exéquias fúnebres do Fundador da Unita, Jonas Savimbi, com uma reunião de concertação entre a família de Savimbi, membros do Executivo e da direcção da Unita.

Depois do encontro, membros do Executivo acompanhados com familiares do malogrado, dirigiram-se ao Quartel do Andulo, onde estava depositado a urna dos restos mortais de Jonas Savimbi, tendo depois rumado para casa mortuária do município sede.

Depois da chegada do corpo e da verificação, foi feita a transladação dos restos mortais de Savimbi para a urna da inumação

Irritante ultrapassado

Em conferência de imprensa, o porta-voz da Unita, Alcides Sakala, fez saber que a reunião que teve lugar ontem, entre o Presidente da República e Isaías Samakuva, serviu para ‘dirimir’ os problemas ‘de última hora’.

“O essencial agora é dar continuidade ao programa estabelecido em Janeiro deste ano, e penso que o começou bem deve terminar bem”, ressalvou, garantindo que o enterro do líder fundador dos ‘maninhos’ realizar-se-á amanhã, sábado, pelas 9h00, na aldeia de Lupitanga.