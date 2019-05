Homem mata 2 reféns em Zurique e suicida-se

Nesta sexta-feira (31), três pessoas morreram depois de duas mulheres serem feitas reféns na cidade suíça de Zurique. Entre os mortos está o criminoso suspeito.

De acordo com um comunicado da polícia, o autor do crime, um homem de 60 anos de idade, fez duas mulheres, de 34 e 38 anos, reféns e estava ameaçando mata-las, caso agentes federais entrassem no prédio.

Segundo a Sputnik, ​durante conversações, o criminoso prometeu que iria se entregar à polícia em 10 minutos, porém, ao invés disso, matou as mulheres e a si mesmo.

Polícias, que invadiram o prédio, encontraram os corpos com vários ferimentos de tiros.

Segundo a edição The Local, os motivos do crime ainda não são claros.