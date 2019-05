FNLA anuncia congresso para este ano

Angop

A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), quinto partido mais votado nas eleições de 2017, anunciou para o terceiro trimestre (Julho, Agosto e Setembro) do ano em curso a realização do seu 5º Congresso Extraordinário.

A informação foi avançada nesta sexta-feira, em Luanda, pelo secretário-geral da FNLA, Pedro Mocombe, durante uma conferência de imprensa que abordou a posição daquela força política face ao acórdão nº 543/2019 do Tribunal Constitucional (TC).

A três deste mês (Maio), o Tribunal Constitucional invalidou o congresso da FNLA, realizado pelo líder do partido, Lucas Ngonda, na cidade do Huambo de 25 a 27 de Junho de 2018.

A decisão resultou de um pedido de impugnação do evento intentado na altura por altos dirigentes daquele partido que disseram ter sido o mesmo realizado à margem dos estatutos.

Pedro Mocombe, que não avançou a data do congresso, disse que a direcção está a cumprir com a decisão do Tribunal Constitucional, que anulou os actos e as deliberações do congresso do Huambo, bem como legitimou os órgãos centrais saídos do 4º congresso ordinário realizado em 2015.

Quanto às candidaturas para o congresso, Pedro Mocombe informou que estão abertas para quem reúne as condições definidas nos estatutos do partido.

A FNLA está representada no parlamento com apenas um deputado.