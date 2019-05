Cuanza Sul: Assegurado acompanhamento social de mais de 13 mil famílias vulneráveis

Pelo menos 13.500 famílias vulneráveis nos municípios do Sumbe, Amboim, Cela e Seles, província do Cuanza Sul, começaram hoje a ter um acompanhamento dos Agentes de Desenvolvimento Comunitário (Adecos).

Para o efeito, escreve Angop, 120 agentes terminaram uma formação, de 12 dias sobre “mapeamento da micro-área”, “ comunicação para mudança de comportamento”, “processo de aconselhamento” e “cadastramento das famílias.”

Os Agentes receberam, igualmente, instruções sobre “ o aleitamento materno”, “ higiene da água”, “saneamento básico”, “ o lar e o meio ambiente”, “ segurança alimentar e nutricional”, “ controlo e prevenção das principais doenças.”

Distribuídos 30 em cada município, os Adecos passam a ser o elo entre as famílias e os gabinetes provinciais de Saúde, Acção Social e Família, Educação, Saneamento, Registo Civil Agricultura e as Administrações Municipais, visando a resolução dos seus problemas.

O projecto está enquadrado no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018/2022 e é executado pelo Fundo de Apoio Social (FAS) com o apoio dos Ministérios da Administração do Território e Reforma do Estado, da Saúde e Acção Social.