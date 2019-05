Cinco dezenas de jovens pedem demissão do vice-governador do Uíge

VOA | Moniz Francisco

Mais de cinco dezenas de jovens manifestaram-se nesta sexta-feira, 31, na cidade do Uíge para exigir a demissão do vice-governador provincial para área Técnica e Infraestruturas, Afonso Luviluko, a quem acusam de branqueamento de capitais, corrupção e nepotismo.

Eles protestaram também contra o desemprego da juventude, fome e pobreza que afectam a população.

O organizador da manifestação, o activista social Jorge Kisseque, disse ter provas das acusações feitas ao vice-governador como a “venda de terrenos nas imediações da centralidade do Quilumoço e outros investimentos, desvio de verbas do Estado, entre outros crimes”.

Munidos de panfletos e cartazes com mensagens contra Afonso Luviluco, os manifestantes concentraram-se no Bairro Candombe e quando se dirigiam-se ao largo do Governo provincial foram impedidos pela polícia.

Jorge Kisseque prometeu mobilizar mais jovens para uma nova manifestação amanhã, 1.

A marcha decorreu sem sobressaltos.