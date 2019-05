Bolton: EUA querem que Reino Unido saia da União Europeia

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, disse que o resultado do referendo Brexit de 2016 representou um “triunfo da democracia”, ao falar com o The Telegraph, às vésperas da visita oficial do presidente Donald Trump ao Reino Unido.

“A preferência dos EUA é que a Grã-Bretanha siga o curso que as pessoas pediram e deixem a UE. É uma lição para todos e triunfo da democracia”, afirmou Bolton, citado pela Sputnik.

Segundo o The Telegraph, citando o conselheiro de segurança nacional dos EUA, o Brexit dá ao Reino Unido a oportunidade de se tornar um “país forte e independente” que terá uma influência positiva em todo o mundo e desempenhará um papel vital na OTAN.

“Acho que nos ajudará na OTAN em particular um outro país forte e independente que ajudará a OTAN a ser mais eficaz”, acrescentou.

Mais cedo, no dia 30 de Maio, Bolton teria declarado que os EUA teriam alcançado sucesso com sua própria declaração de independência do Reino Unido.