Ator e jornalista luso Brasileiro Ruy Ennes, cria programa na web para falar de Nova York

Tempo real, a inovação e o inusitado são cada vez mais essenciais para garantir o sucesso. Exemplo disso é o ator e jornalista luso Brasileiro Ruy Ennes, que criou um programa na web para falar de Nova York. Ao lado do cinegrafista Fernando Natalici e da diretora Daniela Medina, ele explora a cidade que escolheu para morar e que é o berço de diversos movimentos artísticos, relatando as diferentes experiências gastronômicas, culturais e turísticas.

A primeira entrevista aconteceu no famoso Joe’s Pub, que já recebeu gente do calibre de Patti Smith e Amy Winehouse, com James Gavin, considerado um dos principais biógrafos da atualidade. Espécie de enciclopédia do jazz, o autor norte-americano falou do seu impressionante talento investigativo quando questionado sobre os livros e o período em que destrinchou segredos e mistérios de ícones, como Chet Baker, Lena Horne e Peggy Lee. Não dá pra perder, né?

Puxão de orelha virtual

Juliana Paes

Globo/ João Miguel Jr

Juliana Paes

Um post de Juliana Paes divulgando “A Dona do Pedaço” continua dando o que falar! Uma fã aproveitou a brecha para relembrar um episódio e descer o sarrafo na atriz que, pelo visto, se negou a posar para fotos.

“Como eu e minhas amigas não estávamos bem vestidas, ela disse que não podia parar, pois ia se atrasar e que estava curtindo rara folga ao lado do marido. Só que tirou selfies com outras pessoas”, desabafou a internauta, minutos antes de elogiar Joaquim Lopes – que, ainda de acordo com a moça, foi todo simpático e solícito – e mandar recado para a estrela da nova novela das 21h da Globo . “Não esqueça que a única coisa que nos difere é o dinheiro e que, no final, vamos todos para o mesmo lugar. Nota zero pra você”.

Engajados do bem!

Daniel

Divulgação

Daniel

Foi num gesto contra o preconceito e para desassociar a expressão de possíveis xingamentos, que Ana Paula Albuquerque, Ana Maria Elias Braga e Helena Lima lançaram a hashtag #AutismoNãoÉAdjetivo. Sensibilizado, Daniel foi um dos primeiros famosos a gravar o vídeo da campanha, replicado nas redes sociais. Além dele, Guilherme & Santiago, Sebá – do Inimigos da HP – e as atrizes Cacau Melo e Day Mesquita também participaram. Vale lembrar que até hoje há dúvidas sobre o que causa o autismo. A cada dia surgem novas descobertas e estudos apontam para determinantes genéticos e fatores ambientais.

Patrulha da moda

Sophia Abrahão

Reprodução/ Instagram

Sophia Abrahão

Além de aproximar pessoas e aumentar o fluxo de comunicação, as redes sociais têm o poder de mostrar o lado “não mexe com quem está quieto” de alguns artistas. Sophia Abrahão não foge à regra. Ao ser criticada pela escolha de um figurino, a ex-apresentadora do “Vídeo Show” desceu das tamancas.

“Meu amor, você realmente entende muito do que fala, né? Me passa seu contato. Preciso urgente da sua ‘consultoria bapho’. É o que está faltando para mim. Aliás, antes de postar as fotos vou te consultar. Está valendo quanto a sessão?”, ironizou a loira, provocando certo silêncio na timeline.

Cenário cultural

Carlos Navas

Victor Soldano

Carlos Navas

Carlos Navas fez o Hall do Cinesesc (Rua Augusta, 2075), em São Paulo, literalmente tremer no último sábado, dia 18. Dentro da programação “Sesc na Virada Cultural”, ele apresentou a “Intervenção Musical Era Disco”, projeto inédito, onde deu uma versão toda dele a hits de Donna Summer, Bee Gees, Abba, Roberta Kelly, Alicia Bridges e The Weather Girls, entre outros. O público ovacionou o artista, que pretende continuar com a ideia.

“Precisamos de alegria e música de qualidade para superar estes tempos densos com luz”, ressaltou o intérprete, que tem 22 anos de carreira e dez discos lançados, incluindo dois infantis: Algumas Canções da Arca (2004) e Canções de Faz de Conta (2007), que resgatam a beleza das canções de Vinícius de Moraes.

Se correr, o bicho pega!

Separada de um cara igualmente famoso, uma atriz anda queimando o filme por aí! Isso porque ela se propõe a fazer presença VIP e até divulgar o job em suas redes sociais… Mas na prática, faz o contrário. Após receber quase 5 mil reais adiantados, a moça deu uma desculpa esfarrapada para justificar a ausência em um evento e ainda “transferiu” a culpa para a companhia aérea. Xiii…

Conta Bandeira

Artistas em destaque em Conta Bandeira

Reprodução

Artistas em destaque em Conta Bandeira

• Após deixar a cozinha do charmoso restaurante Cereja Flor Café Bistrô, no Jardim Anália Franco (SP), Jaque Alves prepara seu retorno com a inauguração de uma casa cheia de potencial para provocar rumor e agitar a culinária paulistana: o Le Gâteau Bistrô Patisserie. A chef anunciou a novidade durante o lançamento do livro “Mulheres que Empreendem e Transformam”, da Editora Gregory, no qual é uma das coautoras.

Além de exercitar seu lado de “distribuidora de autógrafos”, deu um show de simpatia e recebeu o carinho da cantora Adryana Ribeiro, do ex-BBB Daniel Fontes, do apresentador Thiago Rocha e da ex-chacrete Rita Cadillac, que não economizou elogios no Instagram. “Você merece tudo de lindo nessa vida por ser essa mulher batalhadora”, derreteu-se.

• Depois de atuar em “Totalmente Demais” e “Novo Mundo”, na Globo, Felipe Silcler se acertou com a RecordTV e garantiu um papel em “Topíssima”, escrita por Cristianne Fridman e com direção-geral de Rudi Lagemann. Trata-se de Zumbi, um estudante de Medicina, morador de uma república, que tem esse apelido por virar muitas noites de sono, emendando os estudos com a balada. Ele faz parte do núcleo de Marcela Rica, Bruno Guedes, entre outros.

À coluna, o ator revelou que precisou neutralizar o sotaque carioca e dar uma pequena pincelada na pronúncia paulista, já que a direção da novela não queria nada muito carregado. “Aí eu me preocupei com o ‘s’ e o ‘r'”, completou.

• No Brasil por conta do casamento do humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, Gretchen não conseguiu comparecer. Thammy também não! Mas a mais recente edição do prêmio Networking Empresarial Internacional, que aconteceu em Lisboa, na semana passada, continua rendendo bons frutos para o filósofo, escritor e assessor de imprensa luso-brasileiro Fabiano de Abreu.

“Ter sido homenageado como o maior criador de personagens, com mais de quinhentas pessoas alçadas à fama, me deixa extremamente feliz e honrado”, declarou o também membro da Mensa, sociedade para pessoas de alto QI. Para quem não sabe, a organização surgiu em 1946, na Inglaterra, com um objetivo claro: reunir pessoas inteligentes ao redor do mundo. Não podia ser mais incrível, né?

• No comando do “Plantão Doutor TV”, nas manhãs da Record News , Salatiel Araújo comemorou a nova idade com um jantar na Granja Viana, na região oeste da Grande São Paulo. O evento foi orquestrado pela culinarista Isabel de Carvalho, apresentadora do “Hum Saboroso”, da RIT TV , e personal chef do cantor Leonardo.

Quem a coluna viu por lá? Os apresentadores Dudu Camargo e Lucimara Parisi, a cantora Simone Cipriano, do Fat Family, a modelo Patrícia Limongi e a procuradora de Justiça do Estado de São Paulo Eliana Passarelli, além da empresária e designer de joias sueca Anne Surita, mulher do apresentador e radialista Emílio Surita, do “Pânico”. Très cool!

• O otorrinolaringologista Guilherme Scheibel está fazendo sucesso no Instagram e já acumula mais de 250 mil seguidores. O motivo? A beleza do rapaz! Chamado de “médico galã”, ele tem 32 anos, reside no Paraná (sendo um dos melhores do estado na arte da rinoplastia) e faz questão de dividir com os internautas não apenas o dia a dia da profissão como também seus momentos de lazer. Por isso, os elogios e os pedidos de namoro.

“Quando posto uma foto bonita algumas pacientes já falam ‘pegando a pipoca e sentando no sofá para acompanhar todos os comentários”, relembrou, aos risos, o doutor, que virou o novo queridinho de muitos famosos.

• As unhas decoradas estão com tudo e fazem sucesso até entre as noivas. Não importa o tipo de casamento eleito, tem para todos os gostos e graus de formalidade. Quem garante isso é Márcia Câmara, do Rio de Janeiro, que tem mais de trinta certificações internacionais e atende nomes como a repórter Adriana Bombom, a cantora Gretchen, a modelo Jenny Miranda (na foto, com Márcia) e a youtuber Evelyn Regly, entre outras celebs.

Pois bem! Questionada, a nail design explicou que quem quer fugir do branquinho básico, o estilo francesinha pode ganhar um ar moderno e fazer sucesso, assim como as muitas pedrarias e a arte em 3D. Por fim, apesar de não ser o mês com maior número de casamentos, maio permanece com a fama de época voltada para matrimônios. Viva o amor!