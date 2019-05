Angola e Rwanda unem esforços para erradicar grupos armados da RDC

RDC: PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JOÃO LOURENÇO (À DIR.) DURANTE A REUNIÃO TRIPARTIDA NO CONGO DEMOCRÁTICO (FOTO: PEDRO PARENTE)

Angola e Rwanda decidiram, esta sexta-feira, juntar-se à República Democrática do Congo (RDC) nos esforços para erradicar o fenómeno dos grupos armados congoleses e estrangeiros que actuam neste país vizinho e criam a insegurança e instabilidade na região.

De acordo com Angop, a decisão foi anunciada, em N’Sele, arredores leste da capital congolesa, no termo de uma mini-cimeira que reuniu os chefes de Estado dos três países vizinhos da sub-região central de África, designadamente João Lourenço, de Angola, Paul Kagamé, do Rwanda, e Félix Tshisekedi, da RDC.

Segundo a declaração final do encontro, lida pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, os demais chefes de Estado da região que não tomaram parte no encontro serão também convidados a integrar esta iniciativa sub-regional.

Para o efeito, a cimeira tripartida decidiu relançar a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), como plataforma ideal para a resolução dos problemas que afligem a região, refere o documento.

No plano da integração económica, os três estadistas comprometeram-se a tudo fazer para reabilitar e reforçar a linha férrea Kolwezi-Dilolo, na RDC, visando a sua ligação ao Lobito, através do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB), na região centro-costeira de Angola.

O encontro de N’Sele decorreu à margem das exéquias de Etienne Tshisekedi, antigo líder da oposição congolesa e pai do actual Presidente da RDC, falecido em Fevereiro de 2017, em Bruxelas (Bélgica), e cujos restos mortais chegaram a Kinshasa, quinta-feira.

O Presidente João Lourenço, que regressou a Luanda ao fim da tarde desta sexta-feira, participou na homenagem pública prestada a Etienne Tshisekedi, no Estádio dos Mártires, em Kinshasa, ao lado de outros chefes de Estado africanos.

Antigo primeiro-ministro da RDC e amplamente reconhecido como o pai da democracia congolesa pela sua luta contra o Estado ditatorial, Etienne Tshisekedi será inumado este sábado, em N’Sele, onde foi erguido um mausoléu em sua memória.