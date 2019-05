Trump prepara-se para anunciar “medida dramática” na fronteira com o México

Expresso | LILIANA COELHO

Donald Trump anunciou que irá fazer em breve uma “declaração dramática” sobre a questão da fronteira sul dos EUA com o México. Em declarações aos jornalistas em Washington, o Presidente norte-americano disse que falará entre esta quinta e sexta-feiras ao país sobre as entradas ilegais nos Estados Unidos, naquela que tem sido uma das suas prioridades desde que assumiu a liderança da Casa Branca.

“Posso dizer que será a minha maior declaração. Trata-se de uma declaração dramática. Mas não irei fechar a fronteira, estou a fazer outra coisa”, afirmou Donald Trump.

Este anúncio terá lugar uma semana depois de um juiz federal ter bloqueado parte do plano da administração Trump que passava pela canalização de 6600 milhões de dólares (5927 milhões de euros) do orçamento para a avançar com construção de um muro na fronteira com o México.

Segundo o site Politico, que teve acesso a um esboço da proposta que circula entre os conselheiros de Trump para a Segurança Interna, o Presidente norte-americano deverá impedir que os migrantes obtenham asilo nos EUA se tiverem passado antes por noutro país, como o México. A concretizar-se a medida irá travar a entrada de milhares de cidadãos da América Central que percorrem vários quilómetros – num percurso perigoso – até chegarem aos Estados Unidos.

A alteração legislativa terá dois objectivos: além de reforçar a segurança na fronteira sul com o México deverá privilegiar a entrada de migrantes com mais formação em vez de migrantes que fogem dos seus países da América Central para irem ter com familiares.

Nos últimos meses, o Presidente norte-americano tem reiterado a necessidade de os EUA combaterem a imigração ilegal no país. No final de Março, a administração de Trump anunciou a suspensão da ajuda financeira à Guatemala, às Honduras e a El Salvador com vista a travar o fluxo migratório oriundo destes três países depois de ter vetado a decisão do Senado de chumbar a declaração de emergência nacional na fronteira entre os EUA e o México.

Considerando que o sistema de asilo nos EUA se encontra esgotado, Donald Trump anunciou no mês passado um conjunto de medidas contra a imigração ilegal, que incluem uma taxa sobre os pedidos de asilo nos Estados Unidos

Apesar de várias ameaças no sentido do encerramento da fronteira com o México, o Presidente dos EUA sustenta agora que são necessárias outras medidas “menos drásticas” para combater a imigração ilegal.