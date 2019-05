Saúde admite mais médicos

Jornal de Angola | Adelina Inácio

O sector da Saúde prevê, para este ano, o ingresso de mais 5.463 profissionais de saúde, anunciou terça-feira, no Parlamento, o secretário de Estado para Área Hospitalar, Leonardo Inocêncio.

“Recebemos uma autorização, além dos que foram aprovados no concurso público deste ano, com o acréscimo de mais 5.463 profissionais para serem admitidos ainda este ano”, disse o secretário de Estado, respondendo a questões colocadas pelos deputados, na discussão do OGE Revisto.

Leonardo Inocêncio informou que o sector vai prestar especial atenção a doenças como diabetes e hipertensão, que considerou “uma preocupação muito grande do sector”.

A aquisição de medicamentos, informou, vai priorizar os medicamentos para essas duas doenças, que vêm tomando um lugar muito acima das estatísticas comuns”. O deputado Eduardo Nelumba sugeriu a reabilitação do Hospital do Cuito. “Aquele hospital está em muito mau estado. Caso não esteja previsto neste Orçamento, devemos ver o que se pode fazer de urgência para que a situação daquela unidade sanitária melhore”, disse.

O deputado João Pinto mostrou-se preocupado com a situação da saúde, bolsas de estudo e a qualidade do ensino superior.