Malogrado João Cambinda Ntyamba, Administrador Adjunto do município do Cuchi (Arquivo) (DR)

Restos mortais do administrador adjunto do Cuchi enterrados esta quarta-feira

Restos mortais do administrador adjunto do Cuchi enterrados esta quarta-feira

Os restos mortais do administrador adjunto do Cuchi, província do Cuando Cubango, João Ntyamba, falecido no dia 23 deste mês, vítima de acidente de viação, foram a enterrar hoje (quarta-feira) no cemitério municipal de Menongue.

Segundo avança Angop, o acidente aconteceu por volta das 17h30 no troço Menongue/Cuchi, na estrada 280, quando o ele vinha da sede daquele município, que a 93 quilómetros a Oeste da cidade de Menongue, capital do Cuando Cubango, para participar de uma prova no Instituto Superior Politécnico Privado de Menongue.

Na sua mensagem, o governo do Cuando Cubango manifesta a dor e consternação pelo passamento físico do administrador adjunto, ressaltando as suas qualidades humanas de pai, esposo, irmão, primo e tio.

O malogrado assumiu ainda o cargo de director do Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e Estatística, administrador adjunto do sector político, social e económico do município do Calai.

O administrador municipal do Cuchi, Carlos José Pedro, disse estar profundamente chocado com a morte do seu colega, sublinhando que o seu desaparecimento físico representa uma perda irreparável para sua equipa de trabalho.