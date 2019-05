Recenseamento termina hoje em Moçambique

O recenseamento para as eleições gerais de 15 de Outubro, em Moçambique, termina esta quinta-feira. Até domingo, tinham sido registados 73% do total de eleitores previstos, num processo que começou a 15 de Abril.

De acordo com a RFI, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral tinha fixado como meta o recenseamento de sete milhões de eleitores, numa operação que se iniciou a 15 de Abril e durou 45 dias. Até domingo, tinham sido registados 73% do total de eleitores previstos.

Esta semana, Ossufo Momade, presidente da Renamo, acusou o Governo de estar a organizar ” esquemas fraudulentos” no recenseamento para vencer as eleições gerais e exigiu a demissão do director-geral do STAE, Felisberto Naife.

A Renamo denuncia irregularidades no recenseamento e defendeu o seu prolongamento. Porém, o porta-voz do STAE, Cláudio Langa, descartou essa possibilidade porque isso poderia “baralhar o calendário eleitoral”.

As eleições gerais – legislativas, presidenciais e provinciais – estão marcadas para 15 de Outubro.