Polícia Nacional detém cidadão acusado de matar esposa

Os autores do crime já estão a contas com a justiça (DR)

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) da Polícia Nacional deteve um cidadão angolano acusado de ter morto a esposa, por espancamento, na via pública, no bairro Bita Tanque, município de Belas, em Luanda.

Segundo avança Angop, o Director do Gabinete Institucional e Imprensa, do comando provincial da Polícia, em Luanda, intendente Mateus Rodrigues, explicou que o caso aconteceu, no dia 19 deste mês, quando o casal saía de um convívio familiar e a caminho de casa teve um desentendimento, factor que levou o homem a espancar a esposa até a morte.

O intendente Mateus Rodrigues, que procedeu o balanço operativo do SIC, no período de sete a 30 de Maio, disse que a polícia deteve também três homens acusados de terem morto, por disparo de armada de fogo, um efectivo das Forças Armadas Angolanas (FAA), colocado na Unidade de Segurança Presidencial.

No mesmo período foram também detidos três cidadãos, dois envolvidos no crime de roubo qualificado no distrito de Sambizanga em que foi vítima um cidadão chinês e outro no Kilamba Kiaxi acusado de atentado ao pudor a uma criança de 14 anos, que era sodomizada em troca de guloseimas.

A Polícia Nacional apreendeu ainda 19 armas de fogo, sendo 17 AKM, duas pistolas e igual número de munições, 13 viaturas, 22 gramas de cocaína e 165 quilogramas de estupefaciente (liamba), entre outros artigos.

Durante o balanço, os efectivos da Polícia Nacional fizeram a entrega de duas viaturas aos seus proprietários legítimos recuperadas nas mãos dos meliantes.