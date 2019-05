MPLA analisa acções em torno do 7º Congresso Extraordinário

HUÍLA: LUÍSA DAMIÃO - VICE-PRESIDENTE DO MPLA - NO LANÇAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE BALANÇO (FOTO: MORAIS SILVA)

O secretariado do Bureau Político do MPLA passou esta quarta-feira em revista as informações das comissões de trabalho sobre as acções preparatórias do 7º Congresso Extraordinário do Partido, a decorrer a 15 de Junho próximo, em Luanda.

A reunião, presidida pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, escreve Angop, considerou que os preparativos em torno do 7º Congresso Extraordinário “decorrem num ritmo desejável”.

Os participantes à reunião apreciaram, também, um projecto de resolução sobre o quadro orgânico do Comité Provincial de Luanda do MPLA, no âmbito de ajustamentos pontuais, consentâneos à nova realidade política, social e económica da província que é a principal praça eleitoral de Angola.