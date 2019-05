Moscovo: comportamento dos EUA no mundo ultrapassa todos os limites

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentou as declarações do representante especial dos EUA para o Irão, Brian Hook.

De acordo com a Sputnik, o representante norte-americano para o Irão declarou nesta quinta-feira que os Estados Unidos responderão com força militar no caso de um ataque iraniano. Além disso, segundo ele, os Estados Unidos estão prontos para sanções contra o mecanismo europeu de comércio com Teerão.

Ao comentar as ameaças que o representante especial dos EUA ao Irão endereçou a Teerão, Zakharova afirmou que o comportamento dos EUA no mundo ultrapassa todos os limites.

“O comportamento agressivo dos Estados Unidos no mundo ultrapassa todos os limites imagináveis. Região por região, estado por estado, povo por povo, sofre dessa permissividade deliberada”, afirmou Zakharova em sua conta no Facebook.

A União Europeia criou o Instrumento de Apoio às Trocas Comerciais (INSTEX), que é um mecanismo para transacções bilaterais com o Irão que contornam as sanções dos EUA, reimpostas com a saída unilateral de Washington do Plano Conjunto de Acção Integral (JCPOA), o acordo nuclear iraniano.