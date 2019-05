Lourenço e Samakuva tentam desbloquear impasse sobre enterro de Jonas Savimbi

(ARQUIVO) PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JOÃO LOURENÇO (À DIR.) DIALOGA COM LÍDER DA UNITA, ISAÍAS SAMAKUVA (FOTO: PEDRO PARENTE)

O Presidente angolano, João Lourenço, e o líder da UNITA, Isaías Samakuva, estão reunidos na tarde desta quinta-feira, 30, em Luanda, para desbloquear o impasse em torno da entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi.

A informação foi confirmada à VOA pelo porta-voz do partido, Alcides Sakala, que se encontra no Andulo, como membro da comissão conjunta que coordena o processo de exumação e entrega dos restos mortais do fundador da UNITA.

O encontro aconteceu depois de ontem Samakuva ter enviado uma carta em carácter de urgência ao Presidente da República a repudiar a forma como o Governo está a lidar com esta situação.

“Estamos à espera dos resultados desse encontro”, acrescentou Sakala que no entanto diz ter informações de que os restos mortais de Savimbi estão na unidade policial do Andulo, e não numa unidade militar como disse anteriormente o ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, Pedro Sebastião.

O porta-voz do principal partido da oposição questionou também a afirmação de Sebastião que disse ter afastado a UNITA do processo, enquanto negoceia apenas com a família.

“Esta afirmação do sr. General vem contradizer o espírito que prevaleceu desde o início deste processo e também está em contradição com a reunião que estará a decorrer em Luanda entre o Presidente da República e o presidente da UNITA”, afirma Alcides Sakala, lembrando que “vários familiares do Dr. Savimbi estão na direcção da UNITA e na comissão”.

A UNITA, garante Sakala, quer ver esse problema resolvido e “dar um enterro condigno e à altura da figura do Dr. Jonas Savimbi”.

Os restos mortais de Savimbi deviam ter sido entregues na terça-feira, 28, à UNITA e familiares.