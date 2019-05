Bento Kangamba, presidente do Kabuscorp do Palanca (DR)

FAF confirma despromoção do Kabuscorp à 2ª Divisão

Definitivamente, o Kabuscorp do Palanca baixa, este ano, para o escalão secundário do futebol nacional, face ao incumprimento do prazo de pagamento da dívida ao internacional brasileiro Rivaldo Ferreira, confirmou hoje à Angop fonte federativa.

O facto foi dado a conhecer pelo presidente do conselho de disciplina da Federação Angolana de Futebol (FAF), José Carlos, explicando que o clube efectuou o pagamento fora do período determinado pela FIFA, daí que o órgão reitor do futebol mundial determina a sua incondicional despromoção, efectivada pela FAF.

A 20 de Fevereiro último, disse, a FIFA orientou para o pagamento ao atleta até 24 de Abril, mas o clube não foi capaz de cumprir o estipulado, tendo pago depois, segundo o responsável.

Por outro, a fonte pronunciou-se sobre o diferendo que envolve o Kabuscorp do Palanca e o TP Mazembe da RD Congo relativo à contratação de Tresor Mputo Mabi, pois a equipa congolesa alega que a parte angolana lhe deve mais de um milhão de dólares.

Segundo José Carlos, a federação angolana tivera recebido também da FIFA, em Janeiro deste ano, uma notificação a solicitar igualmente descida de divisão dos “palanquinos”.

Referiu que a FAF não tem qualquer comprovativo de pagamento desta dívida, pelo que o Kabuscorp corre o risco de ser irradiado de todas as provas de futebol nacional e internacional, caso o TP Mazembe volte a queixar-se à FIFA sobre o assunto.