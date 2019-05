Escola na Barra do Dande ganha novas salas de aulas

Quatro novas salas de aulas do Liceu da comuna da Barra do Dande nº 394, com capacidade para albergar 800 alunos em dois turnos, foram entregues terça-feira, na localidade do Musseque Cabele, município do Dande, em cerimónia orientada pela governadora provincial do Bengo, Mara Quiosa.

O Liceu, escreve Angop, que passa agora a contar com 10 salas de aulas, possui uma para professores, dois gabinetes, uma área administrativa, uma arrecadação e vai leccionar alunos do ensino primário (iniciação a 6º classe).

A construção de raíz das novas salas, das sete previstas, incluindo um campo multiuso para a promoção do desporto escolar, custou aos cofres do Estado cerca 142 milhões de Kwanzas.

Na ocasião, a governadora provincial do Bengo, Mara Quiosa apelou aos encarregados da educação, professores, alunos e toda população no sentido de preservarem e garantir a manutenção do estabelecimento de ensino.

O director da escola, Francisco Cardoso José, prometeu tudo fazer para preservar a escola que constitui uma mais-valia para a comunidade local.

A comunidade do Musseque Cabele solicitou à governante a vedação da infra-estrutura para evitar actos de vandalismo.

A escola matriculou no presente ano lectivo 1.358 alunos, assegurados por 48 professores.

Ainda na localidade, Mara Quiosa procedeu a entrega de material desportivo, didáctico e plantação de árvores.