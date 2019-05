REUNIÃO DO CONSELHO DE MINISTROS (FOTO: FRANCISCO MIÚDO)

CM extingue cargo de ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social

Angop

O Conselho de Ministros (CM) extinguiu, esta quarta-feira, o cargo de ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social e criou os de ministro de Estado para a Coordenação Económica e de ministro de Estado para a Área Social.

Em comunicado de imprensa, o Conselho de Ministros realizado hoje, em Luanda, sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço, refere que foram, também, criados os respectivos gabinetes de apoio, aos quais incumbe prestar assistência, acessoria e apoio técnico imediato aos ministros de Estado.

Passam, com efeito, para a superintendência do ministro de Estado para a Coordenação Económica, a Secretaria para o Sector Produtivo, enquanto a Secretaria para os Assuntos Sociais fica sob supervisão do ministro de Estado para a Área Social.