CAN2019: Antecipado amistoso com Guiné-Bissau

Inicialmente marcado para 10 de Junho, o jogo amistoso entre as selecções de Angola e da Guiné Bissau acontece dois dias antes (8), na cidade de Espinho, Portugal.

A confirmação, escreve Angop, é do vice-presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Adão Costa, quando falava a jornalistas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, momentos antes dos Palancas Negras embarcarem para Portugal, onde vão cumprir um estágio pré-competitivo, tendo em vista a sua participação no CAN2019, a decorrer no Egipto, de 21 de Junho a 19 de Julho.

Quanto ao desafio frente aos Camarões, o dirigente desportivo disse estar condicionado, por dificuldades financeiras da parte angolana. Ainda assim, adiantou, as conversações mantêm-se para que o mesmo venha a acontecer.

Sem citar nomes, Adão Costa referiu, igualmente, estarem em diálogos com outras selecções para possíveis jogos particulares.

Viajaram hoje Tony Cabaça, Dany Massunguna, Paizo, Isaac, Show, Macaia, Mabululu (do 1º de Agosto), Herenilson (Petro de Luanda), Landu (Interclube), Ndulo (Desportivo da Huila), Chico (Bravos do Maquis) e Bruno Gaspar (do Sporting de Portugal), que esteve em Luanda a tratar de questões administrativas.

A caravana integra também a equipa técnica, liderada pelo seleccionador nacional, Srdjan Vasiljevic, e 15 dirigentes.

À mesma vão juntar-se os jogadores Eddie Afonso e Wilson (ambos do Petro de Luanda) que já se encontram em terras lusas, e os internacionais que jogam na diáspora, nomeadamente Bastos (Lazio de Itália), Jonathan Buatu (Rio Ave), Clinton da Mata (Club Brugge da Bélgica), Stélvio Cruz (F91 Dudelange da Holanda), Geraldo (Al -Ahly do Egipto), Wilson Eduardo (Sporting de Braga), Djalma Campos (Alanyaspor da Turquia), Freddy (Antályasport da Turquia), Jeremie Bela (Albacete de Espanha), Jonas Ramalho (Girona de Espanha) e Mateus Galiano (Boavista de Portugal).

No CAN do Egipto, os Palancas Negras estão inseridos no grupo E, com a Tunísia, Mali e a Mauritânia.