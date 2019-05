Cabinda julga presumíveis assassinos de cidadão francês

O Tribunal de Cabinda iniciou, na quarta-feira, o julgamento de cinco réus acusados, pelo Ministério Público, da morte do cidadão francês Benoit Nayne, a 29 de Novembro de 2016, na residência da vítima no bairro Cabassango, em Cabinda.

Segundo os autos, avança Angop, a morte consumou-se depois dos assaltantes terem agredido a vítima com uma barra de madeira.

São réus nesse processo os angolanos Basílio Puati, António Francisco “Cabelo Branco” e Feliciano da Silva Muculo, bem como os congoleses democratas Patrício Bumba e Mawana Manzambi NFumu.

No primeiro dia do julgamento, com 30 declarantes, estiveram no Tribunal de Cabinda, entre outras entidades, o cônsul da Embaixada de França em Angola, Therry Dengler.

Benoit Nayne trabalhava na empresa Friend Land de prestação de serviços no campo petrolífero de Malongo.