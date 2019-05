Augusto Tomás começa a ser julgado esta sexta-feira por vários crimes

VOA | Coque Mukuta

O Tribunal Supremo (TS) de Angola agendou para a próxima sexta-feira, 31, o início do julgamento do ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, detido desde Setembro de 2018 e acusado de desvio de fundos públicos.

Tomás e mais quatro funcionários são acusados pela prática dos crimes de peculato na forma continuada, violação das normas de execução do plano e orçamento na forma continuada, abuso de poder, participação económica em negócio e de branqueamento de capitais, conforme nota de imprensa da Câmara Criminal do Tribunal Supremo.

O antigo governante teria utilizado dinheiros do Conselho Nacional de Carregadores (CNC) para suportar as despesas do Ministério dos Transportes, que se encontravam devidamente cabimentadas e cuja verba tinha sido aprovada do período entre 2014 e 2017.

No mesmo processo-crime, são igualmente arguidos Isabel Cristina Gustavo Ferreira de Ceita Bragança e Rui Manuel Moita, ex-directores-gerais adjuntos para as Finanças e para a Área Técnica do Conselho Nacional de Carregadores, assim como Manuel António Paulo, então director-geral do CNC, e Eurico Alexandre Pereira da Silva, ex-director adjunto para a Administração e Finanças.

Segundo Hélder Pitta Grós, Procurador Geral da Republica, vários outros processos que envolvem antigos governantes estão na recta final

Pitta Grós afirma que a Procurador-Geral da República tudo está a fazer” para conclusão dos processos em fase de instrução”.