Robert Mueller demite-se de procurador especial dos EUA

O procurador especial dos EUA, Robert Mueller, fez uma declaração sobre a sua investigação na Rússia enquanto falava numa entrevista coletiva no Departamento de Justiça.

De acordo com a Sputnik, Mueller afirmou que demitia-se do Departamento de Justiça dos EUA após a conclusão da investigação sobra a suposta interferência da Rússia nas últimas eleições presidenciais.

“Estamos formalmente a fechar o Escritório do Conselho Especial e também estou me demitindo do Departamento de Justiça para voltar à vida privada”, disse Mueller durante a coletiva de imprensa.

Ele continuou dizendo que acusar o presidente dos EUA, Donald Trump, não era uma opção que ele pudesse considerar sob as diretrizes do Departamento de Justiça.

“Acusar o presidente de um crime não é uma opção que poderíamos considerar”, disse.

De acordo com Mueller, é “inapropriado” ele testemunhar mais sobre a investigação russa.

“Qualquer testemunho deste escritório não iria além do nosso relatório. Contém nossas descobertas e análises e as razões para as decisões que tomamos.

Nós escolhemos essas palavras cuidadosamente e o trabalho fala por si. E o relatório é meu testemunho. Eu não forneceria informações além daquelas que já são públicas em qualquer apresentação perante o Congresso”, afirmou.

Após o fim do depoimento de Mueller, o presidente Donald Trump publicou em sua conta no Twitter e declarou o caso “como encerrado”.

“Nada mudou no relatório de Mueller. As evidências são insuficientes, e assim sendo, no nosso país, a pessoa é inocente. O caso está encerrado. Obrigado”, escreveu Trump.

Em abril, o Departamento de Justiça divulgou o relatório Mueller, concluindo que a equipe de campanha do presidente Donald Trump não era conivente com a Rússia.

No entanto, o relatório também descreveu 10 episódios sobre as ações de Trump que podem constituir possível obstrução da justiça. O Procurador Geral dos EUA, William Barr, por sua vez, afirmou que as provas contra Trump no relatório Mueller não chegam ao nível de serem configuradas como um crime.

A Rússia tem repetidamente negado qualquer acusação de interferência no sistema político dos EUA, enfatizando que as alegações foram feitas para justificar a perda eleitoral de Hillary Clinton, adversária de Trump em 2016, bem como para desviar a atenção do público de casos reais de fraude eleitoral e corrupção.