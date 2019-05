Regionalização continua em discussão no parlamento cabo-verdiano

A Lei da Regionalização continua em discussão na Assembleia Nacional, após o impasse ocorrido em Março passado com a não-aprovação do artigo 6º sobre os órgãos da Região, uma lei que exige uma maioria qualificada de dois terços dos votos para a sua aprovação. O MpD, no poder, conseguiu entendimento com a UCID, mas os votos são insuficientes e continua a piscar o olho aos deputados do PAICV.

Fora do parlamento, escreve a RFI, o grupo de reflexão para a regionalização de Cabo Verde apela aos deputados para se entenderem e o grupo conta com o reforço de Onésimo Silveira, antigo autarca da ilha de São Vicente. Em declarações à Rádio Televisão Cabo-Verdiana, este último disse que os deputados têm uma oportunidade única de mostrar que estão com o país aprovando na especialidade a Lei da Regionalização.

A partir da Ribeira Grande de Santiago, no berço da nacionalidade cabo-verdiana, onde esteve em visita, o presidente da República Jorge Carlos Fonseca afirmou que aguarda serenamente pela aprovação da Lei da Regionalização e diz esperar que a solução encontrada sirva, efectivamente, os interesses concretos das populações das diferentes ilhas e concelhos do país.

O debate na especialidade da Lei da Regionalização que é transmitido pela rádio pública é acompanhado com interesse pelos cidadãos.