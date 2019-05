Reabilitação da estrada das Mabubas orçada em mais de Akz 300 milhões

Trezentos e oitenta milhões de kwanzas foram investidos na reabilitação de sete quilómetros de estradas, das principais artérias da sede comunal das Mabubas, município do Dande, província do Bengo, com vista a facilitar a circulação com maior fluidez de pessoas e bens.

Segundo explica Angop, a informação foi avançada hoje (quarta-feira), à imprensa pela governadora provincial do Bengo, Mara Quiosa, no final de uma visita de trabalho que visou constatar o andamento da empreitada.

A obra, iniciada em Dezembro de 2018, termina em Julho deste ano, estando o seu grau de execução física na ordem de 70 por cento, enquanto a execução financeira está em 90 por cento.

Mara Quiosa manifestou a sua satisfação pelo nível de andamento da empreitada, inserida no âmbito do Programa de Investimentos Públicos (PIP) que visa a asfaltagem de sete quilómetros, num troço que liga a estrada nacional 125, à sede comunal das Mabubas.

Fez saber que decorre igualmente, a construção de valas de drenagem e colocação de sinalização vertical e horizontal.