Presidente da Nigéria toma posse depois de protesto da oposição

O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, foi empossado para um segundo nesta quarta-feira, 29.

De acordo com a Reuters, Muhammadu Buhari, líder do partido no poder, Congresso dos Progressistas (APC), obteve cerca de 15,2 milhões de votos (53% dos boletins sufragados), enquanto Abubakar, cabeça de lista do Partido Popular Democrático (PDP), conseguiu 11,2 milhões (39%), segundo os resultados anunciados na altura.

“Eu, Muhammadu Buhari, prometo ser leal à República Federal da Nigéria e desempenhar as minhas funções o melhor possível, (…) respeitando a Constituição”, disse o chefe de Estado, de 76 anos.

De acordo com a Lusa, a cerimónia de tomada de posse acontece três meses após as eleições, que decorreram em fevereiro, mas foram contestadas pela oposição.

Muhammadu Buhari foi reeleito na primeira volta das eleições, ficando à frente do seu principal rival, Atiku Abubakar, que não reconheceu a vitória de Buhari e recorreu para o Supremo Tribunal.