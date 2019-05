Papa Francisco envia carta a Lula da Silva

No último sábado, 16, o Papa Francisco expulsou um cardeal acusado de abusos sexuais (DR)

Sputnik | Pablo Rodrigues

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma carta da maior autoridade da Igreja Católica, o Papa Francisco. Não demorou muito para a notícia chegar aos quatro cantos do Brasil, e para ocasionar o surgimento de memes que todos nós adoramos.

A carta do Papa Francisco é repleta de momentos marcantes que englobam a política e a vida social do ex-presidente do Brasil.

Na carta, o pontífice relembrou que a “responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, de proteger as pessoas que habitam nele e de trabalhar para criar as condições de um futuro digno e justo”. Além do mais, o Papa Francisco lamentou a perda dos entes queridos de Lula, oferecendo-lhe “proximidade espiritual” e lhe encorajando para “não desanimar e continuar confiando em Deus”.

A aproximação do Papa a Lula, sentida na carta, comoveu muita gente, e teria deixado outras tantas pessoas um pouquinho nervosas.

O tema “Papa” não para de crescer no Twitter, e está no segundo lugar dos assuntos mais comentados no Brasil, país repleto de católicos.

Há quem acredite que os apoiantes de Bolsonaro não gostaram muito da carta do Papa a Lula.

​Depois de Cuba e Venezuela, Vaticano pode vir a se tornar novo rumo sugerido pelos apoiantes de Bolsonaro aos “comunistas”.