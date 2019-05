ONU apoia vítimas da seca em Angola

Seca em várias região do Cunene (DR)

Quinhentas e 65 mil pessoas afectada pela seca nas províncias da Huíla, Bié, Namibe e Cunene serão apoiadas com 6,4 milhões de dólares norte americanos concedidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A informação foi avançada hoje, quarta-feira, à Angop, na cidade de Ondjiva, província do Cunene, pelo coordenador residente da ONU em Angola, Paolo Balladelli, tendo referido que o montante será aplicado no combate à malnutrição, distribuição de água e alimentos à população, entre outros programas.

Fez saber que estarão envolvidos nesta actividade o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA).

Explicou que dos 6,4 milhões de dólares norte-americanos a serem disponibilizados para assistência às vítimas da seca, 44% vão para do fundo de emergência do programa de combate à malnutrição, 27,8% ao projecto de água e saneamento e o restante do valor será direccionado para saúde, segurança alimentar e agricultura.

Por seu turno, a vice-governadora provincial para o sector Político, Social e Económico do Cunene, Suraya Kalongela, enalteceu os apoios da ONU, visto que o gesto vai ajudar a minimizar o sofrimento das vítimas da estiagem.

Esse apoio, ressaltou, vem complementar o esforço feito pelo Executivo, governo loca e parceiros para atenuar as consequências provocadas pela seca.

Desde Outubro de 2018 até a presente data, a seca na província do Cunene afecta 857 mil e 443 pessoas e 572 cabeças de gado.

Durante o referido período, morreram 26 mil e 267 animais, entre gado bovino, caprino e suíno.