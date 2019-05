Ministro do Interior preocupado com os salários dos efectivos

De acordo com a PNA, o Ministro do Interior, Ângelo de Barros da Veiga Tavares, mostrou-se, ontem, preocupado com as condições salariais dos efectivos do órgão que dirige.

Ângelo Tavares, que falava durante a apresentação do novo Comandante Provincial do Bengo, Comissário-Delfim Kalulu Inácio, reconheceu a necessidade da melhoria das condições dos efectivos a todos os níveis, assim como o reconhecimento do trabalho prestado, avançando que, só assim, será possível motivar as forças e ter-se excelência no trabalho desenvolvido pelos mesmos.

O Ministro disse, ainda, que tudo está a ser feito junto do Ministério das Finanças, no sentido de se rever a tabela salarial, de forma a conferir melhor condição social a todos os efectivos.

“É um dos compromissos e uma Orientação Superior, na qual vou procurar concluir, com maior urgência possível na perspectiva de melhorar os nossos salários” garantiu a mais alta entidade do Ministério do Interior.