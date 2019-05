Julgado homem acusado de cinco homicídios em Icolo e Bengo

O Tribunal Municipal de Icolo e Bengo, em Luanda, começou o julgamento do homem e do cúmplice, suspeitos de terem morto cinco pessoas que faziam o serviço de mototáxi no troço do mercado do 30 (Viana), Funda (Cacuaco) e Banza quitel, na comuna de Cabíri.

Durante o julgamento, que iniciou na segunda-feira, foram ouvidas nove testemunhas, familiares de três mototaxistas presumivelmente mortos pelos acusados.

De acordo com a Angop, o Ministério Público, nas suas alegações finais, pediu a culpabilização dos suspeitos pelos crimes a eles imputados, com destaque para o roubo concorrido com homicídio e crime de tráfico de bens roubados.

O julgamento foi presidido pelo Juiz do Tribunal Municipal de Icolo e Bengo, Clemente Calui, que decidiu ler a sentença no próximo dia 12 de Junho.

O acusado, para a prática dos crimes, contava com o apoio do cúmplice, seu sobrinho e militar afecto a unidade dos convalescentes localizado na Funda, município de Cacuaco.

O suspeito fazia-se passar por passageiro e num determinado local do percurso pedia para parar, simulando que pretendiam fazer necessidades fisiológicas.

No local, onde já se encontrava o comparsa, matavam os mototaxistas com golpes de faca de cozinha ou sabre e atiravam os corpos no mato.

Na ocasião, o director do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da delegação provincial do Ministério do Interior (Minint), intendente Mateus Rodrigues, disse que a detenção do suspeito foi resultado de um trabalho aturado de investigação realizado por operacionais do SIC, com a colaboração da população.