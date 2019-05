Chivukuvuku enaltece PR em relação a Savimbi

O político Abel Chivukuvuku enalteceu nesta quarta-feira, em Luanda, o gesto do Presidente da República, João Lourenço, de entregar oficialmente os restos mortais do líder fundador da Unita, Jonas Savimbi, para que se garanta um funeral condigno, escreve a Angop.

Num encontro com militantes e jornalistas, numa das unidades hoteleiras da capital, Chivukuvuku considerou “positivo” o gesto do Presidente João Lourenço fazer a entrega dos restos mortais de Savimbi, passados 17 anos da sua morte.

Sublinhou que cabe agora ao Estado entregar os restos mortais à família, que decidirá a natureza da cerimónia.

A inumação dos restos mortais de Jonas Savimbi está prevista para o próximo sábado, 1 de Junho, no cemitério da aldeia Lopitanga, município do Andulo, província do Bié, cerca de 130 quilómetros a norte da cidade do Cuito.

O político havia manifestado, ainda em vida, que, quando morresse, fosse enterrado no cemitério da aldeia de Lopitanga, município do Andulo, província do Bié, junto aos seus progenitores.