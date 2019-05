Baronesa britânica está em Angola

A baronesa britânica Lindsay Northover chegou, na tarde de hoje (quarta-feira), a Angola, em visita de três dias, para analisar com o Governo angolano alguns diplomas “pendentes” e ferramentas que visam o reforço da cooperação bilateral.

Em declarações à Angop, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a enviada do governo britânico, disse que esta nova visita à República de Angola reflecte o compromisso contínuo do Reino Unido em aumentar as ligações comerciais mutuamente benéficas.

“Estou satisfeita com o esforço que o Governo angolano tem implementado, nos últimos tempos, sobretudo nos domínios político e económico, medidas que o Reino Unido se propõe apoiar”, dado o crescente interesse da Inglaterra no mercado angolano, disse.

Durante a sua permanência, em Luanda, a baronesa vai manter encontros separados com os ministros das Finanças, Archer Mangueira, e das Relações Exteriores, Manuel Augusto, entre outras individualidades.

Trata-se da décima visita de Lindsay Northover ao país, em três anos, a última aconteceu em Dezembro último e visou formalizar a disponibilização de até 750 milhões de libras esterlinas (850 milhões de euros) pela Agência do Reino Unido para o Financiamento de Exportações (UKEF) para apoiar projectos em Angola.

A mesma visou abordar também a pretensão de adesão de Angola à Commonwealth, uma “associação voluntária de 53 estados soberanos, independentes e iguais”, com 2.400 milhões de pessoas de economias desenvolvidas, bem como de países em desenvolvimento.