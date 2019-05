Antigos combatentes solicitam apoio do governo

Angop

Os antigos combatentes e veteranos da pátria dos municípios de Cacolo, Dala, Muconda e Saurimo (Lunda Sul), solicitaram nesta terça-feira, ao governo provincial, apoios para a implementação de programas de melhoria da actividade agrícola e outras para garantir o sustento das famílias.

Tal facto foi manifestado num encontro de auscultação, com o governador provincial da Lunda Sul, Daniel Neto, que manteve com os assistidos, que clamam pela subida dos seus subsídios de 23 mil para 100 mil Kwanzas.

Os participantes ao encontro solicitaram, igualmente, aumento de bolsas de estudo interno e externa para os seus filhos, residências e empreendimentos industriais, que visam a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O antigo guerrilheiro Joné Bernabé lamentou o facto de, passados 44 anos da proclamação da independência nacional, receber nenhum benefício, nem algo que lhe honrasse como veterano de guerra.

Para Pinto Txigimbi outro antigo combatente, os elevados índices de criminalidade que se registam no país têm origem no elevado custo de vida.

“Os nossos filhos não têm emprego, estão frustrados. Muitos se tornaram delinquentes, porque os pais ganham uma miséria e a mãe é camponesa, com dificuldades de cultivar a terra por falta de instrumentos de lavoura”, frisou.

Em resposta, o governador provincial, Daniel Neto, disse que o governo provincial está a auscultar os associados para poder trabalhar na melhoria das suas condições de vida, fundamentalmente no domínio dos serviços sociais básicos.

Sublinhou que apesar do momento económico e financeiro conjuntural que o país atravessa, estão a ser reavaliados e definidos os projectos, com maior impacto na vida dos antigos combatentes, com objectivo de se providenciar melhores condições de assistência e apoio multifacético.

No que toca a habitação, o governante frisou que serão criadas condições para privilegiar os mesmos, inclusive na entrega de terrenos para a auto-construção dirigida.

A província da Lunda Sul controla 14 mil e 682 assistidos, dos quais sete mil e 939 são antigos combatentes, 623 deficientes de guerra, 190 viúvas de combatentes, cinco mil e 840 órfãos, 83 ascendentes e quatro acompanhantes.