Abel Chivukuvuku enaltece gesto do PR

O político Abel Chivukuvuku agradeceu, esta terça-feira, o gesto de solidariedade do Presidente da República, João Lourenço, por lhe ter visitado, aquando do seu internamento numa das clínicas de Luanda, escreve a Angop.

O antigo presidente da coligação CASA-CE tinha sido internado, em Abril último, na Clínica Girassol, em Luanda, tendo-lhe sido diagnosticado malária.

Dias depois, foi evacuado para a África do Sul, a fim de dar continuidade à recuperação e estabilização da sua saúde.

Já em Luanda, o político foi recebido hoje, em audiência, pelo Presidente da República, João Lourenço.

“Vim agradecer a solidariedade do Presidente da República, que, apesar das suas múltiplas tarefas, foi visitar-me ao hospital e vim agradecer, também, a pronta intervenção das instituições públicas”, afirmou.

Abel Chivukuvuku prometeu realizar, em breve, uma conferência de imprensa para falar do estado dos hospitais no país e do seu futuro político.

Sobre a sua saída da CASA-CE e da possível criação de um novo partido, limitou-se a afirmar que vai continuar a fazer parte da política nacional e tem obrigações para com aqueles que acreditaram nele.

Cinco dos seis partidos que integraram o projecto inicial de constituição da CASA–CE afastaram o então líder Abel Chivikuvuku, que foi substituído por André Mendes de Carvalho