Vítimas de queimaduras passam hoje a ser atendidas no Hospital do Zango

A Partir de hoje os serviços de atendimento aos pacientes vítimas de queimaduras, deixará de ser feito no Hospital Neves Bendinha, Vulgo Hospital dos queimados, ao Bairro Popular e passará a ser feito no Hospital do distrito Zango, Zango 1, por detrás do nosso super, no Hospital que está Nas proximidades da agência da Ende, Epal, e a agência do BFA.