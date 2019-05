Vendedor ambulante agredido até à morte no Luena

Um vendedor ambulante foi agredido até a morte, no domingo (26), na cidade do Luena, província do Moxico, por se ter recusado a entregar 50 kwanzas ao suposto autor do crime.

Segundo uma nota do Comando Provincial da Polícia Nacional do Moxico, chegada segunda-feira à Angop, o presumível autor da agressão usou uma catana para golpear a vítima na zona da cabeça.

O acusado já foi preso diversas vezes por efectivos da Polícia Nacional devido a prática de ofensas corporais e roubo, respectivamente.

“O reincidente chegou de cumprir a pena de prisão preventiva de quatro meses, tendo recebido a ordem de soltura mediante ao termo de identidade e residência”, esclarece.

Durante a semana, ressalta, a corporação registou sete crimes diversos, dos quais, cinco foram esclarecidos e durante as diligências sete cidadãos ficaram detidos por supostamente estarem envolvidos em práticas delituosas.