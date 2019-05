Quotidiano africano retratado em obras de arte

Os aspectos históricos e culturais do quotidiano africano são retratados em quarenta obras de arte de membros da Brigada Jovem de Artistas Plásticos (BJAP), a decorrer de 8 a 14 de Junho do corrente ano, na Casa da Juventude, no município de Viana, em Luanda.

Segundo avança Angop, a exposição, que comporta pintura, escultura e gravura, aborda, segundo o secretário para as actividades culturais da BJAP, Júlio Pinto, é uma antecipação da mostra de jovens criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Este evento lusófono, a acontecer na capital angolana, de 24 a 28 de Julho deste ano, visa incentivar a juventude a participar no certame, que junta talentos de países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil.

A Brigada Jovem de Artistas Plásticos, agremiação adstrita à União Nacional dos Artistas Plásticos, comporta 300 membros.