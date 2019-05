Presidentes da UE negoceiam em Bruxelas postos após eleições europeias

RFI | João Matos

Os chefes de Estado e primeiros ministros da União europeia, estão reunidos em Bruxelas, depois das eleições europeias, para traçarem estratégias e conseguirem consensos sobre a partilha dos postos a nível do Parlamento europeu e designar o Presidente da comissão europeia. O Presidente Macron, encontrou-se com socialistas europeus para formar uma frente contra os populistas europeus.

Manfred Weber, candidato do Partido popular europeu, PPE, conservador, ao posto de presidente da Comissão europeia, declarou hoje, que a formação política está aberta a “todos os compromissos necessários” para a designação ao posto.

O Partido popular europeu, ganhou as eleições europeias de 23 a 26 de maio mas perdeu um número nítido de assentos no Parlamento europeu, que o obrigará a coligar-se com pelo menos 2 outros blocos para garantir uma maioria parlamentar.

Paralelamente, uma maioria de grupos do Parlamento europeu pediu aos dirigentes dos países membros para respeitarem o princípio do chamado “Spitzenkandidat” , cabeça de lista, que defende que o presidente da Comissão europeia, deverá sair do Partido que ganhar as eleições e ter feito campanha.

É o caso de Manfred Weber, membro da CSU, União cristã social que faz coligação com a CDU, na Alemanha e é apoiado pela chanceler alemã, Angela Merkel, mas também, pelo holandês, Frans Timmermans, do partido social-democrata e da comissária, Margrethe Vestager do grupo centrista liberal.

Isto acontece, quando os presidentes e primeiros ministros da União europeia, estão reunidos hoje em Bruxelas para tratarem desta questão e da partilha de postos a nivel global das instituições europeias.

Macron não quer Weber como presidente da comissão

O Presidente francês, Macron, tem contestado o nome do alemão Manfred Weber, para o posto de Presidente da Comissão europeia. “Precisamos de mulheres e homens com experiência e credibilidade”, declarou, Macron.

A comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, o negociador europeu do Brexit, Michel Barnier, e o holandês, Frans Timmermans, antigo diplomata, fazem parte das personalidades com experiência e que são as preferências do presidente francês.

Assim, Macron, reuniu-se, esta manhã, com os primeiros ministros português, António Costa, espanhol, Pedro Sanchez e o social-democrata holandês Timmermans, que apoia Manfred Weber, à procura duma estratégia comum.

Macron, quer também formar uma frente progressista contra os nacionalistas e populistas europeus, nomeadamente, a União Nacional de Marine Le Pen, que ganhou o escrutínio europeu, em França, a Liga do Norte de Salvini, que venceu na Itália, ou Viktor Orban, que ganhou na Hungria.