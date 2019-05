Samakuva pede vigília aos militantes da UNITA

Portal de Angola| Osvaldo de Nascimento

A Unita acusa o governo de má-fé naquilo que foi estabelecido para às exéquias do líder fundador do maior partido na oposição.

No disse que disse, o governo reage apontando o “GaLo Negro”de fazer ouvidos de moco.

Falando em exclusivo ao Portal de Angola, Isaías Dembo, membro da Subcomissão de Relações Internacionais para às Exéquias, fez saber que, “por causa desta falcatrua do Executivo, o Presidente Samakuva orientou que todos devem fazer uma vigília onde cada um estiver, para amanhã puder dar sequência a actividade do partido”, pois, continuou, “à família só precisava dos restos mortais do líder fundador para dar sequência ao enterro condigno do líder Fundador”.

Segundo o político, o que estava previsto, em função da petição do governo, deveriam ser entregues os restos mortais de Jonas Savimbi hoje, dia 28, no Luena,

Mas, continua “à direcção do partido recebeu uma comunicação na noite de segunda-feira, 27, dizendo que já não se entregaria o corpo do Dr. Savimbi no Moxico mas sim no Bié, tanto é que houve a deslocação dos filhos, viúvas, irmãos e a direcção do partido para o Kuito, Bié, onde ficou-se à espera, segundo às últimas informações do general Pedro Sebastião”, ressaltou.

“Mas o que aconteceu é que não aconteceu como previsto, porque a equipa do governo chegou ao Kuito, saudou apenas elementos das Forças Armadas, Polícia Nacional e Governo Provincial e rumou até ao município de Andulo, concretamente na Aldeia de Lopitanga”. Lá, sublinhou, questionou quem seriam os familiares de Jonas Savimbi, aí os familiares pediram que os restos mortais deveriam regressar a Kuito onde estava a família, para fazer a entrega de forma oficial porque naquele local seria à sua última morada.