Chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, dá entrevista coletiva no palácio presidencial em Viena 21/05/2019 (REUTERS/Leonhard Foeger)

Presidente austríaco demite governo do chanceler Kurz

O presidente austríaco, Alexander van der Bellen, dissolveu o governo liderado pelo chanceler Sebastian Kurz após o Conselho Nacional da Áustria ter aprovado um voto de desconfiança contra o governo e o seu chefe em meio a escândalo envolvendo o agora ex-vice-chanceler da Áustria, Heinz-Christian Strache.

De acordo com a Sputnik, Alexander van der Bellen, dissolveu oficialmente o governo liderado pelo chanceler Sebastian Kurz um dia depois de o Conselho Nacional da Áustria (câmara baixa do Parlamento) ter aprovado um voto de desconfiança contra o governo e seu chefe.

O presidente ordenou que o vice-chanceler Hartwig Loger assuma a chancelaria até que seja nomeado o chefe de gabinete interino.

A 27 de Maio, os legisladores do Partido Socialdemocrata da Áustria e do Partido da Liberdade, de direita, aprovaram voto de desconfiança contra o governo do chanceler Sebastian Kurz, enquanto o Partido Popular Austríaco de Kurz e o partido liberal Nova Áustria e Foro Liberal (NEOS) votaram contra a moção.

Anteriormente, o agora ex-vice-chanceler da Áustria, Heinz-Christian Strache, e seus ministros do Partido da Liberdade (que esteve em coligação com Kurz até a semana passada), excepto o ministro das Relações Exteriores Karin Kneissl, demitiram-se.

Esses eventos ocorreram em meio a um escândalo político que rebentou na Áustria na semana passada. A mídia divulgou vídeo de 2017 do vice-chanceler Strache discutindo um negócio que alegadamente ajudou o Partido da Liberdade nas eleições parlamentares com uma mulher apresentada pela mídia como uma sobrinha de um alegado oligarca russo da Letônia.