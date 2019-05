Membros da comunidade SAN recebem apoio

Mais de cem membros da comunidade SAN, conhecidos por khoisan, do sector da Lufinda, município da Chibia, na Huíla, beneficiaram hoje, segunda-feira, de apoio de bens alimentar e cobertores para minimizar as dificuldades que vivem.

Segundo a Angop, a iniciativa da Administração Municipal da Chibia está inserida no programa de cadastramento dos membros da comunidade SAN no sentido de serem apoiados com os serviços de saúde, água, educação e ajudar a criar condições para inseri-los nas próximas campanhas agrícolas.

Na ocasião, o administrador municipal da Chibia, Sérgio Velho, exortou aos membros da comunidade a criarem cooperativas agrícola, de forma a minimizar as suas dificuldades alimentar.

Disse que governo vai continuar a trabalhar no sentido de melhorar as condições de vida da população SAN, através da construção de escola, abertura de furo de água e a distribuição charruas, enxadas, catanas e machados para dedicarem-se à produção agrícola.

O sector da Lufinda controla três comunidades de povo Khoisan, destacadas nas regiões Mumwé, Tchicuatite e Tchinconconty, que atravessam dificuldades devido à sua característica nómada.