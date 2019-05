Maduro denuncia sabotagem a 10 barcos com gasolina rumo à Venezuela

O presidente venezuelano Nicolás Maduro garantiu que 10 barcos transportadores de gasolina foram impedidos de chegar à costa do país, que vem enfrentando uma grave escassez de combustível.

“Na semana passada, 10 barcos foram sabotados para que não cheguem à costa venezuelana; de todas as maneiras, este problema já está sendo resolvido e vamos normalizá-lo e estabelecê-lo definitivamente”, afirmou Maduro em uma estação de rádio e televisão.

De acordo com a Sputnik, o presidente venezuelano assegurou também que navios transportadores de comida para o programa Comités Locais de Abastecimento e Produção (CLAP) também foram “sabotados”, sendo impedidos de sair dos portos. Mais detalhes não foram dados por Maduro sobre os locais onde isso teriam acontecido ou o status dos navios envolvidos.

Na semana passada, os estados do oeste e sul da Venezuela enfrentaram escassez de combustível, com longas filas de veículos nos postos de gasolina e protestos em algumas cidades, que foram reprimidos pelas forças de segurança do país.