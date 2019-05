Huambo: Secretário provincial do PRS reúne com administração local

De acordo com uma nota chegada ao Portal de Angola, o Secretário provincial do PRS no Huambo, António Soliya Selende encabeçou hoje, 28 de Maio, um encontro de cortesia com o Administrador Municipal do Huambo Joca Figueredo.

Durante o encontro, debateu-se questões como o pagamento dos funcionários de limpeza no município que estão há mais de 4 meses sem salários, saneamento básico e a questão do aterro sanitário que se encontra próximo das morgues do hospital central e militar, que o político tem denunciado vezes sem conta, e que caracteriza como um atentado à saúde pública. De acordo com a mesma nota, foi ainda debatida a situação da falta de energia, água e o acesso das vias secundárias e requalificação da estufa fria.