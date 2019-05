Restos mortais de Savimbi entregues à sub-comissão técnica da Saúde e Justiça

O Governo angolano entrega à família, formalmente, esta terça-feira, os restos mortais do antigo líder e fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, em acto a ter lugar na sede municipal do Andulo, na província do Bié.

De acordo com a Angop, a comissão multissectorial que acompanha o assunto e familiares do malogrado viajaram, esta terça-feira, de Luanda para o Cuito, sede da província do Bié, de onde seguirão para o município do Andulo.

A urna contendo os restos mortais de Jonas Savimbi, entregue na manhã de hoje, na cidade do Luena, no Moxico, onde estava enterrado, seguiu por via aérea para o município do Andulo, onde terá lugar a entrega.

O inspector geral da Saúde, Miguel dos Santos Oliveira, procedeu à entrega da urna à sub-comissão técnica da Saúde e Justiça, representada pelo conservador da Comarca do Moxico, Alberto Tchicomba.

O programa das cerimónias prevê, para o próximo sábado, 1 de Junho, a inumação (enterro) de Jonas Savimbi, no cemitério da aldeia Lopitanga, município do Andulo, província do Bié, cerca de 130 quilómetros a norte da cidade do Cuito.

O sepultamento definitivo dos restos mortais do antigo líder político surge depois da confirmação laboratorial de que as amostras recolhidas do cemitério do Luena pertencem realmente a Jonas Savimbi, contra algumas dúvidas que pairavam no ar em relação esta questão.

Nascido na localidade de Munhango, na província do Bié, a 3 de Agosto de 1934, Jonas Savimbi morreu, em combate, no Lucusse, província do Moxico, a 22 de Fevereiro de 2002, e havia sido enterrado no cemitério municipal do Luena.

O político havia manifestado, ainda em vida, que, quando morresse, fosse enterrado no cemitério da aldeia de Lopitanga, município do Andulo, província do Bié, junto à tumba dos seus progenitores.