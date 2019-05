Clientes devem AKz 200 milhões à Ende

Duzentos milhões de Kwanzas é o montante que os clientes devem à Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), na província do Zaire, revelou nesta terça-feira, em Mbanza Kongo, fonte da empresa.

De acordo com o director provincial da Ende, Domingos Filipe, que falava à Angop, algumas empresas públicas (não especificadas) são as mais devedoras, frisando que os seus técnicos estão engajados na recuperação do montante em dívida.

Os mecanismos para o pagamento passam pela sensibilização dos clientes no sentido de honrarem os seus compromissos, medida que poderá evoluir para o corte do fornecimento da energia eléctrica aos renitentes, segundo o responsável.

O montante em dívida tem criado embaraços à direcção da empresa na região, sobretudo na expansão e execução de outros projectos ligados ao fornecimento de energia eléctrica aos bairros periféricos das cidades e vilas.

Esclareceu que os clientes cuja facturação é feita sem contador são taxados por um tarifário referencial que tem como base o valor de 6.53 Kwanzas por hora.

A fonte avançou que 10 postos de transformação (PT), de 630 Kva e 250 Kva estão já instalados em alguns bairros da cidade de Mbanza Kongo, num total de 25 PTs previstos até ao final deste ano, no âmbito da implementação do sistema de pré-pagamento na região.

Os referidos postos vão permitir efectuar, ainda este ano, duas mil e 70 ligações domiciliares, segundo a fonte, que desmentiu informações segundo as quais existem clientes sem contadores que pagam valores desajustados com o seu consumo real.

A Ende controla 22 mil e 270 clientes distribuídos pelos municípios de Mbanza Kongo, Soyo, Cuimba e Nzeto.