Ataque com faca no Japão deixa dois mortos e 17 feridos

Ataque com faca no Japão deixa dois mortos e 17 feridos

Um adulto e uma menina morreram nesta terça-feira num ataque com faca em Kawasaki, Japão, que deixou ainda 17 feridos, incluindo alunos de uma escola primária, informa a France Press.

Segundo os bombeiros, outras 17 pessoas ficaram feridas no ataque, ocorrido próximo à estação local de trens.

“Um homem os esfaqueou. Recebemos um chamado de emergência (…) afirmando que quatro estudantes de uma escola primária estavam feridos”, disse à AFP Dai Nagase, porta-voz do departamento de Bombeiros de Kawasaki.

“É um incidente terrível”, declarou o porta-voz do governo Yoshihide Suga.

A polícia informou que um homem foi detido, mas a rede de televisão NHK revelou que o suspeito esfaqueou-se e está gravemente ferido.

Uma testemunha disse à NHK que viu “um homem com uma faca”. “Não foi possível vê-lo claramente, mas aparentemente feriu a ele mesmo com a faca”.

A NHK noticiou que duas facas foram encontradas no local.

Imagens de TV mostraram numerosos automóveis da polícia, ambulâncias e carros de bombeiros.

Tendas para atendimento de emergência foram instaladas no parque próximo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos “estão com o povo do Japão” e manifestou “orações e simpatia às vítimas do ataque”.

Os americanos lamentam “pelas vítimas e por seus familiares”.

O Japão tem um dos mais baixos índices de criminalidade do mundo, apesar de, nos últimos anos, ter havido vários ataques com recurso a facas.