Angola: cacofonia para funeral de Savimbi

RFI | Neidy Ribeiro

Se o Presidente da UNITA diz que não sabe onde está o corpo de Jonas Savimbi o governo tem outra versão e afirma que os restos mortais de Savimbi estão depositados numa unidade militar no Andulo à espera que a UNITA e os familiares os venham buscar.

Este dia que deveria ter dado início ao arranque das cerimónias fúnebres do líder histórico da UNITA aqui no Kuito ficou marcado por desentendimentos e pela falta de diálogo como disse esta tarde em conferência de imprensa Isaías Samakuva que acusou as autoridades angolanas de ter alterado o calendário à última da hora.

Desde as oito horas da manhã que dirigentes do partido, família, amigos e uma comitiva de jornalistas aguardavam a chegada do corpo de Jonas Savimbi ao aeroporto Joaquim Kapango, as horas foram passando e nada aconteceu.

Esta noite os familiares e o presidente da UNITA encontram-se para decidir o que fazer amanhã, quarta-feira.

Em cima da mesa está uma deslocação ao Andulo para depois dar seguimento ao cortejo fúnebre.

Recordo que Jonas Savimbi será sepultado no dia 1 de Junho no Lopitanga.

O líder da UNITA, Samakuva, em exclusivo à RFI, na ausência dos restos mortais de Jonas Savimbi, disse querer “saber onde está o corpo” e que “o governo não quer falar com ninguém”.